Названа возможная причина гибели ребенка после купания в Сочи

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Оказалось, что причиной был ротавирус. К сожалению, у момента обращения к медикам ситуация была уже крайне серьезной. Ребенок ушел в кому и скончался, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После этой трагедии эксперты начали обсуждать безопасность водоемов. Эколог Анатолий Баташев отметил, что Черное море регулярно проверяется санитарными службами, и они могут запретить купание, если обнаружат опасные условия. Он также предположил, что возможно причиной было сочетание нескольких факторов, а не только ротавирус. Заразиться им можно где угодно, особенно в непривычных климатических условиях при активном загаре и купании в море.
Эксперт дополнил, что возможно ребенка доставили в больницу слишком поздно. Это также могло повлиять на исход случая.