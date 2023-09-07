Названа возможная причина гибели ребенка после купания в Сочи

После этой трагедии эксперты начали обсуждать безопасность водоемов. Эколог Анатолий Баташев отметил, что Черное море регулярно проверяется санитарными службами, и они могут запретить купание, если обнаружат опасные условия. Он также предположил, что возможно причиной было сочетание нескольких факторов, а не только ротавирус. Заразиться им можно где угодно, особенно в непривычных климатических условиях при активном загаре и купании в море.