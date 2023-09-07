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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Названа возможная причина гибели ребенка после купания в Сочи

7 сентября 2023, 11:52
Причины смерти семилетней девочки после купания в Сочи стали известны. Мать ребенка сообщила журналистам, что после купания ей стало плохо. Родители пытались помочь самостоятельно, но когда девочка потеряла сознание, они обратились за помощью к врачам.

Оказалось, что причиной был ротавирус. К сожалению, у момента обращения к медикам ситуация была уже крайне серьезной. Ребенок ушел в кому и скончался, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После этой трагедии эксперты начали обсуждать безопасность водоемов. Эколог Анатолий Баташев отметил, что Черное море регулярно проверяется санитарными службами, и они могут запретить купание, если обнаружат опасные условия. Он также предположил, что возможно причиной было сочетание нескольких факторов, а не только ротавирус. Заразиться им можно где угодно, особенно в непривычных климатических условиях при активном загаре и купании в море.

Эксперт дополнил, что возможно ребенка доставили в больницу слишком поздно. Это также могло повлиять на исход случая.

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