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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Неадекватный мужчина в военной форме и с ножом грозится взорвать гранату в Ростове

Неизвестный в военной форме угрожал взорвать пункт помощи участникам СВО в Ростове

7 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Неадекватный мужчина в военной форме и с ножом грозится взорвать гранату в Ростове
В Ростове неадекватный мужчина в военной форме грозит взорвать гранату на улице Таганрогской, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Очевидцы сообщают о неадекватном мужчине в военной форме на улице Таганрогской, 141А. Будучи пьяным, он угрожал взорвать гранату в пункте гуманитарной помощи бойцам СВО. Также при себе у него был нож.

Он потребовал очевидцев разойтись, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его ищет полиция.

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Очевидцы сообщают о неадекватном мужчине в военной форме на улице Таганрогской, 141А.
Видео: ТГ канал bazabazon

В самих правоохранительных органах инцидент официально никак не комментируют. Информация о происшествии уточняется.

Ранее контрактник из Екатеринбурга умер в Ростовской области после избиения.

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