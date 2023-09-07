Неизвестный в военной форме угрожал взорвать пункт помощи участникам СВО в Ростове

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Очевидцы сообщают о неадекватном мужчине в военной форме на улице Таганрогской, 141А. Будучи пьяным, он угрожал взорвать гранату в пункте гуманитарной помощи бойцам СВО. Также при себе у него был нож.
Он потребовал очевидцев разойтись, после чего скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его ищет полиция.
В самих правоохранительных органах инцидент официально никак не комментируют. Информация о происшествии уточняется.
Ранее контрактник из Екатеринбурга умер в Ростовской области после избиения.