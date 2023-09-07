Очевидцы сообщили о мощном взрыве у штаба ЮВО в Ростове

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:29
Updated Сегодня, 01:29
По словам очевидцев, несколько взрывов были слышны с разницей в 15 минут. Первый хлопок напоминал звук от фейерверка. После второго на улице Пушкинской у штаба ЮВО что-то загорелось, сработали сигнализации в округе.
Глава региона Василий Голубев сообщил о срабатывании в городе системы ПВО. Это произошло около 03.00 мчк. В результате был сбит беспилотный летательный аппарат. «Последствия на земле уточняются», — написал губернатор.
Телеграм-канал Mash написал о возможном взрыве одного из автомобилей на Пушкинской.