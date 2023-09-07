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Очевидцы сообщили о мощном взрыве у штаба ЮВО в Ростове

Очевидцы сообщили о мощном взрыве у штаба ЮВО в Ростове

7 сентября 2023, 01:24
Фото: 1MI
Очевидцы сообщили о мощном взрыве у штаба ЮВО в Ростове
В Ростове-на-Дону жители сообщили о нескольких мощных хлопках на улице Пушкинской в ночь на 7 сентября, передают местные телеграм-каналы.

По словам очевидцев, несколько взрывов были слышны с разницей в 15 минут. Первый хлопок напоминал звук от фейерверка. После второго на улице Пушкинской у штаба ЮВО что-то загорелось, сработали сигнализации в округе.

Глава региона Василий Голубев сообщил о срабатывании в городе системы ПВО. Это произошло около 03.00 мчк. В результате был сбит беспилотный летательный аппарат. «Последствия на земле уточняются», — написал губернатор.

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Телеграм-канал Mash написал о возможном взрыве одного из автомобилей на Пушкинской.

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