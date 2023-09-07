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Один человек пострадал в результате падения беспилотника в центре Ростова

Один человек пострадал в результате падения беспилотника в центре Ростова

7 сентября 2023, 02:04
Фото: 1MI
Один человек пострадал в результате падения беспилотника в центре Ростова
Резаные раны ног получил житель Ростова в результате падения беспилотника сегодня ночью, сообщил губернатор Василий Голубев.

Сегодня ночью два беспилотника атаковали Ростов-на-Дону. Система ПВО сработала в городе около 03.00 мск. Один из БПЛА рухнул на Западном, а другой — в центре Ростова, рядом со штабом ЮВО.

Сообщается об одном пострадавшем. У него резаные раны ног, однако от госпитализации он отказался.

В зданиях на Пушкинской повылетали окна в результате взрыва из-за падения беспилотника
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«Повреждены фасады и выбиты окна 3-х зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — добавил губернатор Голубев.

Ранее в сети появилось видео взрыва от падения беспилотника на Пушкинской в Ростове. Очевидцы сообщают, что слышали минимум два хлопка.

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