Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
По их словам, здание, как и рядом находящиеся дома, осталось без стекол. Однако местных жителей это не напугало и они с самого утра приходят на прием к врачам.
Напомним, что в ночь на четверг, 7 сентября, упал сбитый системой ПВО беспилотник, повредив несколько зданий и автомобилей. Ранения получил один человек, но от госпитализации отказался.
В данный момент проводится обход зданий, чтобы посчитать размер ущерба. А местным жителям пообещали оказать материальную помощь.
Добавим, что людям, оказавшимся в зоне падения, предложили переехать в маневренный фонд. Также их обеспечили питанием.