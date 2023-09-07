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Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября

Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября

7 сентября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября
В Ростове-на-Дону из-за упавшего на город беспилотника выбило окна в здании больницы №8, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов».

По их словам, здание, как и рядом находящиеся дома, осталось без стекол. Однако местных жителей это не напугало и они с самого утра приходят на прием к врачам.

Напомним, что в ночь на четверг, 7 сентября, упал сбитый системой ПВО беспилотник, повредив несколько зданий и автомобилей. Ранения получил один человек, но от госпитализации отказался.

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В данный момент проводится обход зданий, чтобы посчитать размер ущерба. А местным жителям пообещали оказать материальную помощь.

Добавим, что людям, оказавшимся в зоне падения, предложили переехать в маневренный фонд. Также их обеспечили питанием.

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