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Published Сегодня, 02:27

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Updated Сегодня, 02:36

Осколки и оцепление: фоторепортаж с места падения БПЛА на Пушкинской в Ростове

Осколки и оцепление: фоторепортаж с места падения БПЛА на Пушкинской в Ростове

7 сентября 2023, 02:27
Фото: rostovgazeta.ru
Осколки и оцепление: фоторепортаж с места падения БПЛА на Пушкинской в Ростове

Появились кадры с места падения БПЛА в Ростове в ночь на 7 сентября

В результате падения беспилотника в центре Ростова значительно пострадали несколько домов и автомобилей, сообщил губернатор Василий Голубев.

В небе над Ростовом сегодня ночью сбиты два беспилотника. Один из них упал на западе за городом, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.

Один из них упал на Западном, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВООдин из них упал на Западном, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО
Один из них упал на Западном, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО
Фото: rostovgazeta.ru

Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. В центре города повреждения получили три здания. На улице разбросаны осколки, территория оцеплена.

На улице разбросаны осколки, территория оцеплена.На улице разбросаны осколки, территория оцеплена.
На улице разбросаны осколки, территория оцеплена.
Фото: rostovgazeta.ru
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Фото: rostovgazeta.ru

Также значительно повреждены несколько авто, находившиеся в эпицентре взрыва беспилотника.

На месте работают военные, спасатели и полиция.

Информация уточняется.

На месте работают военные, спасатели и полицияНа месте работают военные, спасатели и полиция
На месте работают военные, спасатели и полиция
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее появилось видео падения беспилотника на Пушкинской улице в Ростове.

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