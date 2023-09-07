Осколки и оцепление: фоторепортаж с места падения БПЛА на Пушкинской в Ростове

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:36
В небе над Ростовом сегодня ночью сбиты два беспилотника. Один из них упал на западе за городом, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.
Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. В центре города повреждения получили три здания. На улице разбросаны осколки, территория оцеплена.
Также значительно повреждены несколько авто, находившиеся в эпицентре взрыва беспилотника.
На месте работают военные, спасатели и полиция.
Информация уточняется.