Падение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клинику

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Telegram-канал Don_Mash в четверг, 7 сентября, опубликовал кадры, снятые в одном из пострадавших зданий на улице Пушкинской. Хотя авторы канала не стали уточнять адрес здания, они рассказали, что внутри строения пострадали помещения стоматологии.
На видео запечатлено, как сотрудники собирают с пола осколки стекла, которым засыпало все помещения. На дверных косяках видны следы осколочных попаданий. По крайней мере, в двух кабинетах заметны следы разрушений.
По словам представителя клиники, стоматология понесла серьезный ущерб, а работоспособность оборудования и потери нельзя было оценить до восстановления энергоснабжения.
«У нас очень сильно пострадало[прим. редакции — имущество]. Здесь никто не находился. Нас запустили только к семи часам», — рассказала сотрудница клиники.
Информация об инциденте уточняется.
Напомним, в результате падения беспилотника в центре Ростова взорвался автомобиль и пострадали несколько жилых зданий, один человек был ранен. Сейчас власти ликвидируют последствия ЧП и составляют списки лиц, пострадавших в результате падения БПЛА.