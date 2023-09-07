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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:21

Падение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клинику

Падение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клинику

7 сентября 2023, 13:19
Фото: 1MI
Падение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клинику
Падение беспилотника в центре Ростова разрушило помещения в стоматологии и уничтожило значительную часть дорогостоящего оборудования и расходников, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал Don_Mash в четверг, 7 сентября, опубликовал кадры, снятые в одном из пострадавших зданий на улице Пушкинской. Хотя авторы канала не стали уточнять адрес здания, они рассказали, что внутри строения пострадали помещения стоматологии.

На видео запечатлено, как сотрудники собирают с пола осколки стекла, которым засыпало все помещения. На дверных косяках видны следы осколочных попаданий. По крайней мере, в двух кабинетах заметны следы разрушений.

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Падение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клиникуПадение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клинику
Падение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клиникуПадение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клинику
Падение БПЛа в центре Ростова практически уничтожило стоматологическую клинику
Фото: Тг канал Don mash

По словам представителя клиники, стоматология понесла серьезный ущерб, а работоспособность оборудования и потери нельзя было оценить до восстановления энергоснабжения.

«У нас очень сильно пострадало[прим. редакции — имущество]. Здесь никто не находился. Нас запустили только к семи часам», — рассказала сотрудница клиники.

Информация об инциденте уточняется.

Напомним, в результате падения беспилотника в центре Ростова взорвался автомобиль и пострадали несколько жилых зданий, один человек был ранен. Сейчас власти ликвидируют последствия ЧП и составляют списки лиц, пострадавших в результате падения БПЛА.

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