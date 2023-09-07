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Первый офис Альфа-Банка появился в Каменск-Шахтинске

Первый офис Альфа-Банка появился в Каменск-Шахтинске

7 сентября 2023, 10:00
Фото: АО «Альфа-Банк»
Современное отделение Альфа-Банка открылось на проспекте Карла Маркса. Офис удобно расположен в центре города, рядом автопарковка, в шаговой доступности остановки общественного транспорта.

Современное отделение Альфа-Банка открылось на проспекте Карла Маркса. Офис удобно расположен в центре города, рядом автопарковка, в шаговой доступности остановки общественного транспорта.

Новый офис банка открылся в непривычном для жителей формате «phygital*» — здесь создана комфортная и уютная обстановка для посетителей, нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе. Такой формат работы сочетает высокие цифровые технологии и живое общение с людьми. Альфа-Банк в этом направлении стал первопроходцем и новый формат в банковской сфере показал свою эффективность, а теперь такие офисы открываются и в Ростовской области.

«Появление нового современного офиса, в котором гармонично сочетаются живое человеческое общение и передовые цифровые сервисы — это ответ на вызов времени. Альфа-Банк всегда идет в ногу со временем и стремится быть самым удобным для клиента, — рассказал Антон Бутенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области — Мы уверены, что наши клиенты будут чувствовать себя здесь, как дома, а профессиональные специалисты банка будут помогать им решать любые финансовые вопросы».

Фото: АО «Альфа-Банк»

Теперь жители Каменск-Шахтинского смогут по достоинству оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания. В отделении можно оформить бесплатную Альфа-Карту с супер-кэшбэком, популярную кредитную карту с льготным периодом 365 дней, открыть вклады и накопительные счета по очень выгодным ставкам. Также в отделении доступны продукты и сервисы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адрес офиса: г. Каменск-Шахтинский, пр-т Карла Маркса, д. 73 .

время работы: пн. — пт.: 10:00 — 19:00; сб., вс.: выходной.

Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от «16» января 2015 г
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Реклама. АО «Альфа-Банк»
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