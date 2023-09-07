Первый офис Альфа-Банка появился в Каменск-Шахтинске

Новый офис банка открылся в непривычном для жителей формате «phygital*» — здесь создана комфортная и уютная обстановка для посетителей, нет привычных стоек, компьютеров, проводов и даже электронной очереди. Офис нового поколения имеет свободную планировку и напоминает уютное кафе. Такой формат работы сочетает высокие цифровые технологии и живое общение с людьми. Альфа-Банк в этом направлении стал первопроходцем и новый формат в банковской сфере показал свою эффективность, а теперь такие офисы открываются и в Ростовской области.