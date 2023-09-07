Петр Толстой предлагает выйти из ЮНЕСКО из-за политизированности организации

В список всемирного наследия, находящегося под угрозой, входят 57 объектов, большинство из которых расположены в Африке. Но есть также в Румынии и в США. Охраняемым территориям там угрожают промышленные предприятия по добыче полезных ископаемых. Одна их таких природный территорий США, которая была включена в этот список, — Йеллоустонский национальный парк. Причина включения — добыча полезных ископаемых вблизи границ парка. В 2003 году с парка сняли угрожаемый статус.