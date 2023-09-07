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Петр Толстой предлагает выйти из ЮНЕСКО из-за политизированности организации

Петр Толстой предлагает выйти из ЮНЕСКО из-за политизированности организации

7 сентября 2023, 15:18
Фото: piqsels.com
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой предложил рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО. Свое мнение депутат высказал после того, как организация заявила о планах включить российские природные объекты в список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Как передает tass.ru, ЮНЕСКО выразило свое недовольство законопроектом, который позволяет вести ограниченную вырубку лесов около Байкала с целью строительства туристических объектов. Организацию меньше волнует проблема пожаров, из-за которых уничтожаются миллионы гектаров леса, и гораздо больше планы по строительству курортов в России, которые едва ли приводят к вырубке 1000 гектаров в год.

По словам Петра Толстого, в таких международных организациях нужно взаимодействовать и отстаивать свои интересы, а не слепо подчиняться мнению западных элит.

Вслед за Байкалом, островом Врангеля и всем Западным Кавказом ЮНЕСКО планирует внести природный объект «Вулканы Камчатки» в список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Вопрос обсудят на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде, передают newizv.ru.

«Мне кажется, что это просто использование международных площадок для давления на страну в политических целях: ведь 30 лет все получалось, почему бы и не поднажать?» — отметил Петр Толстой.

Три из четырех этих территорий объединяет то, что это популярные туристические направления. Туры на Камчатку становятся дешевле, люди туда приезжают, соответственно, интерес девелоперов к курортам полуострова растет.

В список всемирного наследия, находящегося под угрозой, входят 57 объектов, большинство из которых расположены в Африке. Но есть также в Румынии и в США. Охраняемым территориям там угрожают промышленные предприятия по добыче полезных ископаемых. Одна их таких природный территорий США, которая была включена в этот список, — Йеллоустонский национальный парк. Причина включения — добыча полезных ископаемых вблизи границ парка. В 2003 году с парка сняли угрожаемый статус.

В мире не распространена практика, когда претензии предъявляются за развитие именно туристической инфраструктуры и обеспечение безопасного и экологичного доступа людей к объектам природного наследия. Есть масса примеров, когда особо охраняемые территории развиваются совместно с бизнесом.

Но по какой причине одним можно строить отели и развивать туристическую сферу, а другим — нет? В России не умеют создавать экологичные объекты? Вероятно, забота об уникальных озерах и вулканах тут совершенно ни при чем.

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