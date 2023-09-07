Подозреваемый в смертельном избиении контрактника задержан в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Ростовской области продолжается расследование гибели военнослужащего по контракту из Екатеринбурга. По уголовному делу, как сообщает СМИ, задержан и арестован один из подозреваемых. Он, предположительно, причастен к смертельному избиению бойца.
Труп последнего перевезли из Миллерово в Ростов, родственникам тело до сих пор не передают. Они жалуются, что единственный человек, кто связался с ними по делу, это следователь.
Официальных подробностей расследования пока не поступало. Информация уточняется.
Известно, что погибшему было 48 лет. Погиб он, предположительно, 24 августа. По словам родственников, на его теле заметны следы систематических побоев и наручников.