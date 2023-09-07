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Updated Сегодня, 13:35

Подозреваемый в смертельном избиении контрактника задержан в Ростовской области

Подозреваемый в смертельном избиении контрактника задержан в Ростовской области

7 сентября 2023, 13:33
Фото: Дмитрий Шутов / мультимедиа.миноьбороны.рф/сс by 4.0
Подозреваемый в смертельном избиении контрактника задержан в Ростовской области
В Ростовской области задержали одного из подозреваемых в смертельном избиении контрактника в Миллерово, пишет информационно-аналитический портал JustMedia со ссылкой на telegram-канал «Осторожно, новости».

В Ростовской области продолжается расследование гибели военнослужащего по контракту из Екатеринбурга. По уголовному делу, как сообщает СМИ, задержан и арестован один из подозреваемых. Он, предположительно, причастен к смертельному избиению бойца.

Контрактник из Екатеринбурга умер в Ростовской области после избиения
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Труп последнего перевезли из Миллерово в Ростов, родственникам тело до сих пор не передают. Они жалуются, что единственный человек, кто связался с ними по делу, это следователь.

Официальных подробностей расследования пока не поступало. Информация уточняется.

Известно, что погибшему было 48 лет. Погиб он, предположительно, 24 августа. По словам родственников, на его теле заметны следы систематических побоев и наручников.

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#Общество#Происшествия#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Происшествие#Уголовное дело#18+
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