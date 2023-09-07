Подростка арестовали за жестокое убийство мужчины в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В городе 2 сентября подозреваемый поссорился с незнакомым 46-летним мужчиной и ударил его по голове, из-за чего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, но спасти его не удалось.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, а подозреваемого заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
«По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнили в Следкоме.
Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в расправе над инспектором заказника.