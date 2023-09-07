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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Подростка арестовали за жестокое убийство мужчины в Ростовской области

Подростка арестовали за жестокое убийство мужчины в Ростовской области

7 сентября 2023, 11:54
Фото: 1MI
Подростка арестовали за жестокое убийство мужчины в Ростовской области
В Ростовской области 17-летний житель Донецка избил до смерти незнакомца, сообщили в региональном УСКР.

В городе 2 сентября подозреваемый поссорился с незнакомым 46-летним мужчиной и ударил его по голове, из-за чего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, а подозреваемого заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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«По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — уточнили в Следкоме.

Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в расправе над инспектором заказника.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донецк#Больница#Преступление#Задержание#Уголовное дело#Черепно-мозговая травма#Стража#Следствие#УСКР#Инспектор заказника#Жестокое убийство#Спор
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