Подростка арестовали за жестокое убийство мужчины в Ростовской области

В городе 2 сентября подозреваемый поссорился с незнакомым 46-летним мужчиной и ударил его по голове, из-за чего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой доставили в больницу, но спасти его не удалось.