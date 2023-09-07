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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Политолог Абросимов рассказал подробности падения БПЛА ночью в центре Ростова

Политолог Абросимов предположил, что атаковать Ростов беспилотниками могли диверсанты

7 сентября 2023, 06:43
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог Абросимов рассказал подробности падения БПЛА ночью в центре Ростова
Часа в три ночи на Халтуринском в Ростове был слышен сильный хлопок, плюс пошло эхо, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

По словам политолога, первое ощущение ночью после звука было такое, будто упало не сверху, а просто что-то взорвалось. Однако на Халтуринском ничего видно не было.

«Если беспилотник был сбит, упал на машину, она загорелась, вероятно, из-за этого мог произойти сильный хлопок. Скорее всего, этот звук мы и слышали», — отмечает Дмитрий Абросимов.

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Спикер подчеркивает, что проснувшиеся ожидали следом услышать звуки спецсигнала служебных машин. Но они стали слышны только через полчаса.

«Вопросов возникает много. Мы говорили про буферную зону, которая защищает Ростов. Поэтому пока непонятно, как ее мог преодолеть беспилотник. Возможно, он летел через Азовское море. Некоторые склоняются к мнению, что его могли запустить диверсионные группы с нашей территории. В этом предстоит разбираться следственным органам», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, жильцов домов в районе падения беспилотника могут переселить в Ростове-на-Дону.

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