Политолог Абросимов предположил, что атаковать Ростов беспилотниками могли диверсанты

«Вопросов возникает много. Мы говорили про буферную зону, которая защищает Ростов. Поэтому пока непонятно, как ее мог преодолеть беспилотник. Возможно, он летел через Азовское море. Некоторые склоняются к мнению, что его могли запустить диверсионные группы с нашей территории. В этом предстоит разбираться следственным органам», — резюмирует эксперт.