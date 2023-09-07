Поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В Ростове тысячи жителей улицы Стабильной остаются без электроснабжения. Власти города заявляют, что поставщик ресурса, компания «Металлэнергоресурс», «самоустранилась» от работ по восстановлению электроснабжения.
Чиновники создали штаб по устранению последствий ЧС. Туда вошли представили администрации города и Советского района, МУП «Росгорсвет» и АО «Донэнерго», а также управляющая компания и застройщик.
Все они сейчас заняты ремонтом сгоревшего оборудования. Электричество же жильцам подают по временной схеме с помощью дизельного электрогенератора.
Напомним, сегодня также тысячи ростовчан остались без света из-за падения беспилотника в центре города.