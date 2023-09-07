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Власти Ростова заявили, что подрядчик не хочет восстанавливать свет на Стабильной

Поставщик электроэнергии отказался восстанавливать свет на Стабильной в Ростове

7 сентября 2023, 07:58
Фото: Администрация Ростова
Власти Ростова заявили, что подрядчик не хочет восстанавливать свет на Стабильной
Поставщик электроэнергии самоустранился от восстановления подачи ресурса на улицу Стабильную, рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

В Ростове тысячи жителей улицы Стабильной остаются без электроснабжения. Власти города заявляют, что поставщик ресурса, компания «Металлэнергоресурс», «самоустранилась» от работ по восстановлению электроснабжения.

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Чиновники создали штаб по устранению последствий ЧС. Туда вошли представили администрации города и Советского района, МУП «Росгорсвет» и АО «Донэнерго», а также управляющая компания и застройщик.

Все они сейчас заняты ремонтом сгоревшего оборудования. Электричество же жильцам подают по временной схеме с помощью дизельного электрогенератора.

Напомним, сегодня также тысячи ростовчан остались без света из-за падения беспилотника в центре города.

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