Появились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентября

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Он рассказал, что в ночь на четверг, 7 сентября, сработала система ПВО, которая сбила два беспилотника. Один из них упал в центре города, в районе улицы Пушкинской.
Обломками повредило несколько автомобилей и сейчас в Сети появились кадры последствий падения дрона. Ростовчане опубликовали видео, на котором показана яркая огненная вспышка и громкий хлопок.
В следующем размещенном ролике видно припаркованные поврежденные автомобили и большое количество пожарных. Взрывной волной при падении беспилотника также повреждено остекление и фасады домов.
В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства.