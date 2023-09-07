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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

Появились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентября

Появились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентября

7 сентября 2023, 04:28
Фото: 1MI
Появились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентября
В Ростове-на-Дону упавшие беспилотники повредили несколько автомобилей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что в ночь на четверг, 7 сентября, сработала система ПВО, которая сбила два беспилотника. Один из них упал в центре города, в районе улицы Пушкинской.

Обломками повредило несколько автомобилей и сейчас в Сети появились кадры последствий падения дрона. Ростовчане опубликовали видео, на котором показана яркая огненная вспышка и громкий хлопок.

Движение в центре Ростова ограничили после падения беспилотника ночью 7 сентября
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Появились кадры поврежденных машин после падения беспилотника в Ростове 7 сентября
Видео: ТГ канал vesti

В следующем размещенном ролике видно припаркованные поврежденные автомобили и большое количество пожарных. Взрывной волной при падении беспилотника также повреждено остекление и фасады домов.

В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства.

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