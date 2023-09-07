Появилось фото и видео последствий падения беспилотников в Ростове 7 сентября

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Сегодня около 03.00 мск в небе над Ростовом система ПВО сбила два беспилотника. Один из них рухнул на Западном, другой — в центре города, рядом со штабом ЮВО.
Травмы получил один человек, у него резаные раны ног, от госпитализации он отказался.
«Повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — уточнил губернатор Голубев.
Корреспондент RostovGazeta с места событий сообщает о работе экстренных служб, они оцепили место падения беспилотника. Также видны значительные механические повреждения авто.