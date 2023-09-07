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Появилось фото и видео последствий падения беспилотников в Ростове 7 сентября

Появилось фото и видео последствий падения беспилотников в Ростове 7 сентября

7 сентября 2023, 01:55
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось фото и видео последствий падения беспилотников в Ростове 7 сентября
В результате падения обломков сбитого беспилотника в Ростове пострадал один человек, сообщает губернатор Василий Голубев.

Сегодня около 03.00 мск в небе над Ростовом система ПВО сбила два беспилотника. Один из них рухнул на Западном, другой — в центре города, рядом со штабом ЮВО.

Травмы получил один человек, у него резаные раны ног, от госпитализации он отказался.

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«Повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — уточнил губернатор Голубев.«Повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — уточнил губернатор Голубев.
«Повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — уточнил губернатор Голубев.
Фото: rostovgazeta.ru

«Повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей», — уточнил губернатор Голубев.

Корреспондент RostovGazeta с места событий сообщает о работе экстренных служб, они оцепили место падения беспилотника. Также видны значительные механические повреждения авто.

Появилось фото и видео последствий падения беспилотников в Ростове 7 сентября
Видео: тг Bazabazon

Ранее в сети появилось видео падения беспилотника рядом со штабом ЮВО сегодня ночью.

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