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Появилось видео взрыва недалеко от штаба СВО в Ростове

Появилось видео взрыва недалеко от штаба СВО в Ростове в ночь на 7 сентября

7 сентября 2023, 01:29
Фото: 1MI
Появилось видео взрыва недалеко от штаба СВО в Ростове
В сети обнародовано видео со взрывом, который произошел на Пушкинской улице, ролик опубликовал телеграм-канал Don_Mash.

По предварительным данным, была взорвана машина. На кадрах видно, как в воздух поднимается столп дыма. Затем гремит взрыв. После этого срабатывают сигнализации у автомобилей.

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Появилось видео взрыва недалеко от штаба СВО в Ростове
Видео: ТГ Don mash

По сообщению губернатора Ростовской области Василия Голубева, сработала система ПВО. Это произошло около 3.00. Пока нет точных данных о том, какие разрушения.

Также сообщил о двух сбитых беспилотниках. Один из летательных аппаратов упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Были повреждены несколько автомобилей, пострадал один человек.

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