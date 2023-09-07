Появилось видео взрыва недалеко от штаба СВО в Ростове в ночь на 7 сентября

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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По предварительным данным, была взорвана машина. На кадрах видно, как в воздух поднимается столп дыма. Затем гремит взрыв. После этого срабатывают сигнализации у автомобилей.
По сообщению губернатора Ростовской области Василия Голубева, сработала система ПВО. Это произошло около 3.00. Пока нет точных данных о том, какие разрушения.
Также сообщил о двух сбитых беспилотниках. Один из летательных аппаратов упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Были повреждены несколько автомобилей, пострадал один человек.