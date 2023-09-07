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Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Психолог: у первоклассников адаптация к школе может занимать от полугода до года

7 сентября 2023, 09:15
Детский психолог Варвара Кокурина объяснила, что в начале учебного года не стоит перегружать школьников. Вместо этого родители должны следить за режимом работы и отдыха своих детей.

Она предложила постепенно увеличивать нагрузку и число кружков, чтобы дети могли адаптироваться, пишет Pravda.Ru.

В данном периоде самое важное — это внимание и любовь родителей. Психолог считает, что адаптационный период после летних каникул составляет две недели для всех школьников, кроме первоклассников. Затем они должны постепенно войти в более четкий режим работы.

Кокурина также указала на то, что у первоклассников адаптация занимает гораздо больше времени — от полугода до года.

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