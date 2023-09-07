Психолог: у первоклассников адаптация к школе может занимать от полугода до года

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Она предложила постепенно увеличивать нагрузку и число кружков, чтобы дети могли адаптироваться, пишет Pravda.Ru.
В данном периоде самое важное — это внимание и любовь родителей. Психолог считает, что адаптационный период после летних каникул составляет две недели для всех школьников, кроме первоклассников. Затем они должны постепенно войти в более четкий режим работы.
Кокурина также указала на то, что у первоклассников адаптация занимает гораздо больше времени — от полугода до года.