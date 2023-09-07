«Разбудил бабах»: очевидец объяснил, почему взорвалась машина в центре Ростова

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В Ростове сегодня ПВО сбила два беспилотника. Первый рухнул за пределами города. Второй же упал в центре, на Пушкинской улице. Очевидцы сообщают, что слышали два хлопка — от падения БПЛА и взрыва машины.
Очевидец рассказал, что у авто произошла детонация бензобака. Ее спровоцировал пожар, охвативший машину.
«В три часа ночи разбудил бабах. Я вышел, машина горит. Горела-горела, а потом бензобак взорвался. Приехали пожарные, полиция», — рассказал ростовчанин 1рнд.
Напомним, на время устранения последствий падения БПЛА режим ЧС введен на Пушкинской в районе домов номер 39, 41 и 43.