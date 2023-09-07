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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Место падения БПЛА в Ростове 7 сентября

«Разбудил бабах»: очевидец объяснил, почему взорвалась машина в центре Ростова

7 сентября 2023, 06:19
Фото: rostovgazeta.ru
Место падения БПЛА в Ростове 7 сентября

Очевидец объяснил, почему взорвалась машина на Пушкинской в Ростове 7 сентября

Детонация бензобака автомобиля спровоцировала второй взрыв в центре Ростова ночью 7 сентября, рассказал очевидец.

В Ростове сегодня ПВО сбила два беспилотника. Первый рухнул за пределами города. Второй же упал в центре, на Пушкинской улице. Очевидцы сообщают, что слышали два хлопка — от падения БПЛА и взрыва машины.

Очевидец рассказал, что у авто произошла детонация бензобака. Ее спровоцировал пожар, охвативший машину.

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«В три часа ночи разбудил бабах. Я вышел, машина горит. Горела-горела, а потом бензобак взорвался. Приехали пожарные, полиция», — рассказал ростовчанин 1рнд.

Напомним, на время устранения последствий падения БПЛА режим ЧС введен на Пушкинской в районе домов номер 39, 41 и 43.

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