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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Режим ЧС будет действовать на Пушкинской в Ростове

Режим ЧС введут в Ростове 7 сентября

7 сентября 2023, 05:26
Фото: МЧС
Режим ЧС будет действовать на Пушкинской в Ростове
На Пушкинской в Ростове будет действовать режим ЧС на время ликвидации последствий падения БПЛА, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове сегодня ночью система ПВО сбила два беспилотника. Один из них упал за городом, а другой — в самом центре, на Пушкинской.

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В результате падения обломков значительно пострадали здания на Пушкинской улице. Власти города вводят режим ЧС на улице в районе домов номер 39, 41 и 43. Он будет действовать на время ликвидации последствий падания беспилотника.

В этих домах проживает 99 человек. Для них организуют горячее питание. Жильцам предлагают переехать в маневренный фонд. Также им обещают компенсировать ущерб от разрушения домов.

Напомним, также в результате инцидента пострадал один местный житель. У него резаные раны ног. От госпитализации мужчина отказался.

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