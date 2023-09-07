Режим ЧС введут в Ростове 7 сентября

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Ростове сегодня ночью система ПВО сбила два беспилотника. Один из них упал за городом, а другой — в самом центре, на Пушкинской.
В результате падения обломков значительно пострадали здания на Пушкинской улице. Власти города вводят режим ЧС на улице в районе домов номер 39, 41 и 43. Он будет действовать на время ликвидации последствий падания беспилотника.
В этих домах проживает 99 человек. Для них организуют горячее питание. Жильцам предлагают переехать в маневренный фонд. Также им обещают компенсировать ущерб от разрушения домов.
Напомним, также в результате инцидента пострадал один местный житель. У него резаные раны ног. От госпитализации мужчина отказался.