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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Россия и Израиль будут вместе снимать фильмы

Россия и Израиль будут вместе снимать фильмы

7 сентября 2023, 14:27
Фото: 1MI
6 сентября состоялась встреча главы Минкульта РФ Ольги Любимовой и чрезвычайного и полномочного посла Израиля Александра Бена Цви. Стороны подписали важное соглашение о сотрудничестве наших стран в сфере кинопроизводства.

Первый раз данная тема была поднята еще в 2009 году, причём инициатором переговоров был официальный Иерусалим, и вот теперь договор всё-таки подписан. Любимова назвала его важным событием для кинематографистов двух государств и отметила, что у сторон есть масса планов по данному направлению, пишет 56orb.ru.

Александр Бен Цви выразил уверенность, что совместных фильмов будет много. Также он заявил, что это соглашение увеличивает возможности культурного взаимодействия между государствами.

Сообщается, что речь идёт не только о совместном производстве фильмов, но и о расширении прокатных возможностей, что позволит кинокомпаниям больше зарабатывать. Также планируется участие совместных картин в международных кинофестивалях.

Следует отметить, что у Российской Федерации и Израиля уже есть опыт взаимодействия в киносфере, и он расширяется. Так, фильмы израильских кинематографистов представлено на Московском международном кинофестивале. С 7 сентября по 14 октября в пяти городах нашей страны пройдёт двадцатый фестиваль израильского кино. Осенью израильтяне будут участвовать в Международном студенческом фестивале ВГИК.

Ольга Любимова пригласила израильских партнеров принять участие в девятом Санкт-Петербургском международном культурном форуме, на котором будет обсуждаться и место человека в современной культурной среде.

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