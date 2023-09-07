Россия и Израиль будут вместе снимать фильмы

Первый раз данная тема была поднята еще в 2009 году, причём инициатором переговоров был официальный Иерусалим, и вот теперь договор всё-таки подписан. Любимова назвала его важным событием для кинематографистов двух государств и отметила, что у сторон есть масса планов по данному направлению, пишет 56orb.ru.