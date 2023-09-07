Российские психологи предложили запретить мультик «Леди Баг и Супер-Кот»

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 06:20
Сюжет анимационного фильма рассказывает о двух школьниках из Франции, Адриане Агресте и Маринетт Дюпейн-Ченг, которые превращаются в супергероев Леди Баг и Кота Нуара, когда Париж подвергается опасности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Психолог Виктория Шигалович считает, что этот мультфильм не предназначен для детей и вызывает агрессию. Она также отмечает ярко выраженную любовную одержимость и созависимость в фильме.
Ее мнение состоит в том, что «Леди Баг и Супер-Кот» следует запретить и убрать из кинотеатров и широкого проката.