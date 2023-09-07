Российские психологи предложили запретить мультик «Леди Баг и Супер-Кот»

Мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот» снова стал лидером российского кинопроката на выходных. Но российские психологи не разделяют этой радости и высказывают свое негативное мнение о фильме. По их мнению, «Леди Баг и Супер-Кот» несет деструктивные ценности.