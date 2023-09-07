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Published Сегодня, 04:16

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Бензин снова подорожал в Ростовской области

Росстат снова зафиксировал рост цен на бензин в Ростовской области в сентябре

7 сентября 2023, 04:16
Фото: 1MI
Бензин снова подорожал в Ростовской области
Бензин снова подорожал в Ростовской области, следует из данных Росстата.

Росстат опубликовал новые данные о ценах на бензин в Ростовской области. Аналитика проводилась с 28 августа по 3 сентября. Из нее следует, что автомобильный бензин снова подорожал в регионе за прошедшую неделю. Сейчас его цена составляет 57,54 рубля за литр.

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Так, АИ-98 подорожал с 66,72 рубля до 67,05 рубля за литр. За АИ-95 придется отдать 58,59 рубля вместо 58,10 рубля за литр. Также до 53 рублей поднялся в стоимости АИ-92.

Однако сильнее всего подорожало дизельное топливо. Ранее оно стоило 60,96 рубля за литр. Теперь же за него придется отдать 61,91 рубля за литр.

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