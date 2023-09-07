Росстат снова зафиксировал рост цен на бензин в Ростовской области в сентябре

Росстат опубликовал новые данные о ценах на бензин в Ростовской области. Аналитика проводилась с 28 августа по 3 сентября. Из нее следует, что автомобильный бензин снова подорожал в регионе за прошедшую неделю. Сейчас его цена составляет 57,54 рубля за литр.