Росстат снова зафиксировал рост цен на бензин в Ростовской области в сентябре

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Росстат опубликовал новые данные о ценах на бензин в Ростовской области. Аналитика проводилась с 28 августа по 3 сентября. Из нее следует, что автомобильный бензин снова подорожал в регионе за прошедшую неделю. Сейчас его цена составляет 57,54 рубля за литр.
Так, АИ-98 подорожал с 66,72 рубля до 67,05 рубля за литр. За АИ-95 придется отдать 58,59 рубля вместо 58,10 рубля за литр. Также до 53 рублей поднялся в стоимости АИ-92.
Однако сильнее всего подорожало дизельное топливо. Ранее оно стоило 60,96 рубля за литр. Теперь же за него придется отдать 61,91 рубля за литр.