Ростовчане жалуются, что должны ездить на Северный, чтобы сдать кровь для бойцов СВО

Жительница Ростова на «Прямой линии» с губернатором рассказала, что регулярно сдает кровь для бойцов СВО. Однако делать это ей приходится не в центре города, а на окраине Северного микрорайона. Ростовчанка попросила Голубева разрешить эту логистическую проблему, влияющую на помощь для военнослужащих.