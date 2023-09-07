Ростовчане жалуются, что должны ездить на Северный, чтобы сдать кровь для бойцов СВО

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Жительница Ростова на «Прямой линии» с губернатором рассказала, что регулярно сдает кровь для бойцов СВО. Однако делать это ей приходится не в центре города, а на окраине Северного микрорайона. Ростовчанка попросила Голубева разрешить эту логистическую проблему, влияющую на помощь для военнослужащих.
Глава региона заявил, что кровь для участников СВО теперь можно сдать и в центре города, на улице Варфоломеева, 92. «Мы будем отслеживать ситуацию, если потребуются еще какие-то решения, мы будем думать вместе с медиками», — заключил Голубев.
Ранее в зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев.