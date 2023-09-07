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Ростовчане жалуются, что должны ездить на Северный, чтобы сдать кровь для бойцов СВО

Ростовчане жалуются, что должны ездить на Северный, чтобы сдать кровь для бойцов СВО

7 сентября 2023, 14:46
Фото: 1MI
Ростовчане жалуются, что должны ездить на Северный, чтобы сдать кровь для бойцов СВО
Сдать кровь для участников СВО теперь можно не только в госпитале на Северном, но и в центре Ростова, заявил губернатор Василий Голубев.

Жительница Ростова на «Прямой линии» с губернатором рассказала, что регулярно сдает кровь для бойцов СВО. Однако делать это ей приходится не в центре города, а на окраине Северного микрорайона. Ростовчанка попросила Голубева разрешить эту логистическую проблему, влияющую на помощь для военнослужащих.

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Глава региона заявил, что кровь для участников СВО теперь можно сдать и в центре города, на улице Варфоломеева, 92. «Мы будем отслеживать ситуацию, если потребуются еще какие-то решения, мы будем думать вместе с медиками», — заключил Голубев.

Ранее в зону СВО доставили военно-техническую помощь для донских казаков-добровольцев.

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