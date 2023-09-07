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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу

Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу

7 сентября 2023, 14:47
Фото: Cpl Si Longworth RLC (Phot)/MOD/OGL v1.0
Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу
В Ростове ночью упал беспилотник, пьяный прохожий пригрозил волонтерам гранатой, а в Ростовской области продолжают стремительно расти цены на куриное мясо.

Не золотые яйца, но «золотое» мясо

Глава Ростовстата Марина Самойлова объявила, что в Ростовской области продолжают стремительно расти цены на курятину.

По словам эксперта, цена на мясо побила недавний рекорд и превысила отметку в 200 рублей за килограмм, в процентном соотношении прирост составил 15,7% за семь месяцев.

Причиной этого стало увеличение расходов на содержание птиц, в том числе на корм, препараты для лечения куриц и оборудование. При этом средний показатель роста цен в других субъектах РФ составил только 11%.

Угрозы безопасности

Днем Ростов всколыхнула еще одна новость, по данным Telegram-канала «Че по Ростову?», неизвестный мужчина, одетый в военную форму, угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать гранату, если они не покинут свой участок на Таганрогской, 141А.

По словам очевидцев, мужчина мог находиться в состоянии опьянения и имел при себе нож. После угроз он скрылся в неизвестном направлении.

Стали известны подробности задержания угрожавшего гранатой волонтерам СВО в Ростове
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по данным Telegram-канала «Че по Ростову?», неизвестный мужчина, одетый в военную форму, угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать гранату, если они не покинут свой участок на Таганрогской, 141А.по данным Telegram-канала «Че по Ростову?», неизвестный мужчина, одетый в военную форму, угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать гранату, если они не покинут свой участок на Таганрогской, 141А.
по данным Telegram-канала «Че по Ростову?», неизвестный мужчина, одетый в военную форму, угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать гранату, если они не покинут свой участок на Таганрогской, 141А.
Фото: ТГ канал bazabazon

Уже вечером полицейский сообщили, что им удалось задержать нарушителя общественного порядка, теперь им предстоит выяснить мотивы злоумышленника и восстановить полную картину произошедшего.

Сотрудники полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Прилет в сердце Ростова

Самой значимой новостью дня стала ночная атака беспилотника по центру Ростова-на-Дону. Ущерб от ЧП продолжают оценивать специалисты, однако к текущему часу уже есть предварительные результаты по оценке последствий атаки.

Так в центре Ростова пострадали три жилых здания и 10 автомобилей, один из которых сгорел полностью, одно гражданское лицо получило резаные травмы ног, кроме того, местные Telegram-каналы сообщили о разрушениях в одной из городских стоматологий и выбитых окнах отдельных строений.

Самой значимой новостью дня стала ночная атака беспилотника по центру Ростова-на-ДонСамой значимой новостью дня стала ночная атака беспилотника по центру Ростова-на-Дон
Самой значимой новостью дня стала ночная атака беспилотника по центру Ростова-на-Дон
Фото: rostovgazeta.ru

Власти пообещали оказать помощь лицам, пострадавшим в результате падения осколков беспилотника, однако работы в жилых зданиях все еще продолжаются — и пока жильцы не могут вернуться домой. Для них организовали выдачу горячего питания и сухих пайков.

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