Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу

Так в центре Ростова пострадали три жилых здания и 10 автомобилей, один из которых сгорел полностью, одно гражданское лицо получило резаные травмы ног, кроме того, местные Telegram-каналы сообщили о разрушениях в одной из городских стоматологий и выбитых окнах отдельных строений.