Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Глава Ростовстата Марина Самойлова объявила, что в Ростовской области продолжают стремительно расти цены на курятину.
По словам эксперта, цена на мясо побила недавний рекорд и превысила отметку в 200 рублей за килограмм, в процентном соотношении прирост составил 15,7% за семь месяцев.
Причиной этого стало увеличение расходов на содержание птиц, в том числе на корм, препараты для лечения куриц и оборудование. При этом средний показатель роста цен в других субъектах РФ составил только 11%.
Днем Ростов всколыхнула еще одна новость, по данным Telegram-канала «Че по Ростову?», неизвестный мужчина, одетый в военную форму, угрожал волонтерам пункта сбора гуманитарной помощи взорвать гранату, если они не покинут свой участок на Таганрогской, 141А.
По словам очевидцев, мужчина мог находиться в состоянии опьянения и имел при себе нож. После угроз он скрылся в неизвестном направлении.
Уже вечером полицейский сообщили, что им удалось задержать нарушителя общественного порядка, теперь им предстоит выяснить мотивы злоумышленника и восстановить полную картину произошедшего.
Сотрудники полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Самой значимой новостью дня стала ночная атака беспилотника по центру Ростова-на-Дону. Ущерб от ЧП продолжают оценивать специалисты, однако к текущему часу уже есть предварительные результаты по оценке последствий атаки.
Так в центре Ростова пострадали три жилых здания и 10 автомобилей, один из которых сгорел полностью, одно гражданское лицо получило резаные травмы ног, кроме того, местные Telegram-каналы сообщили о разрушениях в одной из городских стоматологий и выбитых окнах отдельных строений.