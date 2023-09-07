Сбитый в Ростове беспилотник мог нести до 20 килограммов взрывчатки

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Сегодня Ростов атаковали два украинских беспилотника самолетного типа. Они были сбиты силами ПВО. Один из них рухнул за чертой города, а другой — в центре Ростова, рядом со штабом ЮВО.
В Минобороны не стали уточнять модель БПЛА. Поэтому достоверно сказать, откуда он был запущен и какой вес мог нести, нельзя. «Дон 24» пишет, что атаковавший Ростов беспилотник, вероятно, мог нести порядка 20 килограммов взрывчатки.
Запущен же дрон, по мнению СМИ, скорее всего, был из Крамоторска, город находится под контролем Украины. Путь оттуда — кратчайший до Ростова, он составляет примерно 230 километров.
Однако официально эта информация не подтверждалась.
Напомним, в результате инцидента есть только один пострадавший. Он получил резаные раны ног.