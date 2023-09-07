rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург

«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург

7 сентября 2023, 14:34
Фото: rostovgazeta.ru
«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург

Автовокзал в Ростове продавал билеты с несуществующими местами в Санкт-Петербург

Корреспондент RostovGazeta столкнулся с вопиющей ситуацией. Он рассказал, как автовокзал в Ростове продает билеты на несуществующие места в междугороднем автобусе.

Собеседник отмечает, что из-за отсутствия железнодорожных билетов в Санкт-Петербург, пришлось прибегнуть к поездке на автобусах. При покупке билетов в кассах автовокзала «Ростов-Главный» никаких проблем не возникло.

Маршрут обещал выезд 25 августа во второй половине дня. В 9 утра автобус должен был быть прибыть в Москву, где предстояла пересадка на проходящий автобус из Краснодара до Санкт-Петербурга.

«Когда мы выехали с вокзала в Ростове, водитель останавливался на остановках и подсаживал людей. Но тогда это не показалось нам чем-то из ряда вон выходящим», — рассказывает корреспондент.

Настоящая проблема, по словам собеседника, возникла при пересадке на автовокзале Саларьево в Москве.

Ростовчане пожаловались на «туалетную мафию» на дорогах Ростовской области
Узнать подробнее
Для этого надо выйти за пределы вокзала, где водитель запустит в салон всех не поместившихся.Для этого надо выйти за пределы вокзала, где водитель запустит в салон всех не поместившихся.
Для этого надо выйти за пределы вокзала, где водитель запустит в салон всех не поместившихся.
Фото: rostovgazeta.ru

«Наш автобус до Питера шел из Краснодара. Видимо, по пути он точно также, как и ростовский, собирал людей на остановках. В итоге в Москву автобус пришел полностью забитым. Мы, ожидающие с билетами пересадку, пришли в ужас, когда поняли, что все места в автобусе заняты», — возмущается пассажир.

Собеседник вспоминает, как людям громко объявили: «Кто не влез — сдавайте билеты!». А потом тихо, по-домашнему успокоили, что, дескать, уехать можно. Для этого надо выйти за пределы вокзала, где водитель запустит в салон всех не поместившихся.

Судя по всему, водитель не беспокоился, что ехать пассажирам вне комфортных условий предстояло около десяти часов. Тем, кому требовалось срочно добраться в Санкт-Петербург, согласились. Люди размещались в салоне автобуса как могли — сидя на полу, стоя в проходе.

По крышам и в багажнике: как заключенные Ростовской области сбегают из тюрьмы
Узнать подробнее

По словам очевидцев, надпись на автобусе гласила, что перевозки осуществляет ООО «Астория». Организация зарегистрирована в станице Пластуновской Краснодарского края. Редакция RostovGazeta попыталась связаться с руководством компании перевозчика. Однако указанный на автобусе мобильный номер отключен.

Для выяснения ситуации, почему ростовчане, которые за полную стоимость купили билеты, вынуждены были ехать «без места» много часов в кошмарных условиях, редакция направила официальный запрос в Министерства транспорта Ростовской области и Краснодарского края.

Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане пожаловались на водителя автобуса за перевозку людей с риском для жизни.

Читайте также:
На 8% выросла цена проезда в междугородних автобусах Ростовской областиНесколько междугородних автобусов возобновили рейсы из РостоваОбщественница раскрыла детали инцидента с выпавшей из автобуса жительницей Краснодара
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Пассажиры#Транспорт#Краснодарский край#Последние новости Ростова на сегодня#Краснодар#Автовокзал#Ростов#Билеты
Подпишитесь
Ростову угрожают БПЛА и гранаты, а дончане удивляются взрывному росту цен на курицу
Сегодня, 14:47
Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире
Сегодня, 14:44
Губернатор Голубев объявил, когда отремонтируют здание Главного вокзала в Ростове
Сегодня, 14:38
Губернатор Голубев рассказал, когда в Ростове перестанут строить районы без школ
Сегодня, 14:25
В Ростовской области не хватает 26 000 врачей
Сегодня, 08:46