«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Собеседник отмечает, что из-за отсутствия железнодорожных билетов в Санкт-Петербург, пришлось прибегнуть к поездке на автобусах. При покупке билетов в кассах автовокзала «Ростов-Главный» никаких проблем не возникло.
Маршрут обещал выезд 25 августа во второй половине дня. В 9 утра автобус должен был быть прибыть в Москву, где предстояла пересадка на проходящий автобус из Краснодара до Санкт-Петербурга.
«Когда мы выехали с вокзала в Ростове, водитель останавливался на остановках и подсаживал людей. Но тогда это не показалось нам чем-то из ряда вон выходящим», — рассказывает корреспондент.
Настоящая проблема, по словам собеседника, возникла при пересадке на автовокзале Саларьево в Москве.
«Наш автобус до Питера шел из Краснодара. Видимо, по пути он точно также, как и ростовский, собирал людей на остановках. В итоге в Москву автобус пришел полностью забитым. Мы, ожидающие с билетами пересадку, пришли в ужас, когда поняли, что все места в автобусе заняты», — возмущается пассажир.
Собеседник вспоминает, как людям громко объявили: «Кто не влез — сдавайте билеты!». А потом тихо, по-домашнему успокоили, что, дескать, уехать можно. Для этого надо выйти за пределы вокзала, где водитель запустит в салон всех не поместившихся.
Судя по всему, водитель не беспокоился, что ехать пассажирам вне комфортных условий предстояло около десяти часов. Тем, кому требовалось срочно добраться в Санкт-Петербург, согласились. Люди размещались в салоне автобуса как могли — сидя на полу, стоя в проходе.
По словам очевидцев, надпись на автобусе гласила, что перевозки осуществляет ООО «Астория». Организация зарегистрирована в станице Пластуновской Краснодарского края. Редакция RostovGazeta попыталась связаться с руководством компании перевозчика. Однако указанный на автобусе мобильный номер отключен.
Для выяснения ситуации, почему ростовчане, которые за полную стоимость купили билеты, вынуждены были ехать «без места» много часов в кошмарных условиях, редакция направила официальный запрос в Министерства транспорта Ростовской области и Краснодарского края.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане пожаловались на водителя автобуса за перевозку людей с риском для жизни.