«Сидя и стоя в проходе»: как ростовчане добирались на автобусе в Санкт-Петербург

«Наш автобус до Питера шел из Краснодара. Видимо, по пути он точно также, как и ростовский, собирал людей на остановках. В итоге в Москву автобус пришел полностью забитым. Мы, ожидающие с билетами пересадку, пришли в ужас, когда поняли, что все места в автобусе заняты», — возмущается пассажир.