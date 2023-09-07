Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
По словам спасателя, что предвидеть падение беспилотника практически невозможно.
«Можно по звуку понять, что он где-то рядом. Но где гарантия, что вы услышите именно звуки беспилотника? Чтобы предварительно обезопасить себя, я бы посоветовал спать подальше от окон, которые могут разбиться от взрывной волны», — советует эксперт.
Дополнительно окна можно занавесить плотными гардинами. Это не позволит осколкам разлететься слишком далеко.
Он добавляет, что после падения летательного аппарата необходимо срочно покинуть здание, чтобы не оказаться в эпицентре возгорания, взрыва газа или уберечься от обрушения.
«Думаю, что тревожный чемоданчик собирать необходимости нет, системы ПВО у нас работают, и это заметно. Но на всякий случай, нужно знать, где лежат самые необходимые документы и деньги. В случае необходимости — быстро взять их и уйти в безопасное место», — добавляет эксперт.
О падении беспилотника нужно сразу сообщить по телефону 112.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника.