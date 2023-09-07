Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире

«Можно по звуку понять, что он где-то рядом. Но где гарантия, что вы услышите именно звуки беспилотника? Чтобы предварительно обезопасить себя, я бы посоветовал спать подальше от окон, которые могут разбиться от взрывной волны», — советует эксперт.