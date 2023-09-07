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Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 14:47

Спасатель рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире

Спасатель Белков рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире

7 сентября 2023, 14:44
Фото: 1MI
Спасатель рассказал, как ростовчанам спастись от беспилотника в квартире
Атака беспилотников на центр Ростова ночью 7 сентября заставила горожан задуматься о том, как защититься от падения летательного аппарата. Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как действовать во время подобных ЧП.

По словам спасателя, что предвидеть падение беспилотника практически невозможно.

«Можно по звуку понять, что он где-то рядом. Но где гарантия, что вы услышите именно звуки беспилотника? Чтобы предварительно обезопасить себя, я бы посоветовал спать подальше от окон, которые могут разбиться от взрывной волны», — советует эксперт.

Дополнительно окна можно занавесить плотными гардинами. Это не позволит осколкам разлететься слишком далеко.

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Он добавляет, что после падения летательного аппарата необходимо срочно покинуть здание, чтобы не оказаться в эпицентре возгорания, взрыва газа или уберечься от обрушения.

«Думаю, что тревожный чемоданчик собирать необходимости нет, системы ПВО у нас работают, и это заметно. Но на всякий случай, нужно знать, где лежат самые необходимые документы и деньги. В случае необходимости — быстро взять их и уйти в безопасное место», — добавляет эксперт.

О падении беспилотника нужно сразу сообщить по телефону 112.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника.

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