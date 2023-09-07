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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Стали известны подробности задержания человека с гранатой в Ростове

Стали известны подробности задержания угрожавшего гранатой волонтерам СВО в Ростове

7 сентября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Стали известны подробности задержания человека с гранатой в Ростове
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону задержали подозрительного мужчину, который угрожал взорвать гранату в общественном месте, подробностями задержания поделились в пресс-службе донской полиции.

Напомним, днем 7 сентября в ростовских Telegram-каналах распространилось видео с мужчиной, облаченным в камуфляж, который приблизился к пункту сбора гуманитарной помощи на улице Таганрогской и угрожал взорвать гранату.

Полицейские объявили, что получили сигнал о дебошире в Октябрьском районе и незамедлительно прибыли на место происшествия, задержав злоумышленника. Благодаря бдительности очевидцев и оперативной работе полиции, никто из гражданских лиц не пострадал.

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Теперь полиции предстоит выяснить мотивы угроз злоумышленника и обстоятельства происшествия.

Ранее соседи подорвавшегося на гранате жителя Ростова предположили, что мужчина мог привезти ее из зоны СВО.

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