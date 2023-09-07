Стали известны подробности задержания угрожавшего гранатой волонтерам СВО в Ростове

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Напомним, днем 7 сентября в ростовских Telegram-каналах распространилось видео с мужчиной, облаченным в камуфляж, который приблизился к пункту сбора гуманитарной помощи на улице Таганрогской и угрожал взорвать гранату.
Полицейские объявили, что получили сигнал о дебошире в Октябрьском районе и незамедлительно прибыли на место происшествия, задержав злоумышленника. Благодаря бдительности очевидцев и оперативной работе полиции, никто из гражданских лиц не пострадал.
Теперь полиции предстоит выяснить мотивы угроз злоумышленника и обстоятельства происшествия.
Ранее соседи подорвавшегося на гранате жителя Ростова предположили, что мужчина мог привезти ее из зоны СВО.