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Стало известно, что было главной целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября

Стало известно, что могло быть целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября

7 сентября 2023, 15:12
Фото: Oleksandr Perevoznyk/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Стало известно, что было главной целью украинских беспилотников в Ростове 7 сентября
Целью украинской ночной атаки беспилотниками мог быть штаб ЮВО в центре Ростова, заявил бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылёв.

Минувшей ночью Ростов подвергся атаке украинских беспилотников. Система ПВО сбила в небе над городом два БПЛА. Один упал на западе за пределами города, а другой — в самом центре, на улице Пушкинской, недалеко от здания штаба ЮВО.

Бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылёв рассказал «Общественной службе новостей», что именно штаб мог быть главной целью ВСУ.

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«Там находится не только штаб Южного военного округа. В Ростове располагается и штаб 4-й армии ВВС И ПВО. Нет сомнений, что первоочередная цель для противника — органы военного управления, пункты связи и передачи данных», — заявил Хатылёв СМИ.

Он добавил, что, вероятно, беспилотник сбили «буквально за мгновение» до прилета в здание.

Ранее губернатор Голубев рассказал об устранении последствия атаки БПЛА в Ростове.

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