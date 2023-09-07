Стало известно, откуда мог прилететь упавший в центре Ростова-на-Дону беспилотник

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
По информации министерства, киевский режим задействовал три беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Говорится, что средства ПВО уничтожили три БПЛА.
«Два из них ликвидировали над территорией Ростовской области и один — над Московской», — сказано в сообщении.
По информации Don24, беспилотники могли запустить из района Краматорска — города в ДНР, находящегося под контролем Украины. Говорится, что дрону пришлось якобы преодолеть 230 километров. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Добавим, что один беспилотник упал в центре Ростова, повредив машины и здания. Также пострадал один человек, но госпитализация не потребовалась.
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