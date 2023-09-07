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Стало известно, откуда мог прилететь упавший в центре Ростова-на-Дону беспилотник

Стало известно, откуда мог прилететь упавший в центре Ростова-на-Дону беспилотник

7 сентября 2023, 08:45
Фото: АрміяInform/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Стало известно, откуда мог прилететь упавший в центре Ростова-на-Дону беспилотник
Киевский режим в ночь на четверг, 7 сентября, попытался совершить террористическую атаку по Ростовской области, сообщает Минобороны.

По информации министерства, киевский режим задействовал три беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Говорится, что средства ПВО уничтожили три БПЛА.

«Два из них ликвидировали над территорией Ростовской области и один — над Московской», — сказано в сообщении.

По информации Don24, беспилотники могли запустить из района Краматорска — города в ДНР, находящегося под контролем Украины. Говорится, что дрону пришлось якобы преодолеть 230 километров. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

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Добавим, что один беспилотник упал в центре Ростова, повредив машины и здания. Также пострадал один человек, но госпитализация не потребовалась.

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