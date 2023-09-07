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«Столб огня до пятого этажа»: очевидец рассказал о падении БПЛА в Ростове 7 сентября

«Столб огня до пятого этажа»: очевидец рассказал о падении БПЛА в Ростове 7 сентября

7 сентября 2023, 02:49
Фото: 1MI
«Столб огня до пятого этажа»: очевидец рассказал о падении БПЛА в Ростове 7 сентября

Очевидец рассказал о падении беспилотников в Ростове 7 сентября

Мощный взрыв от падения беспилотника в центре Ростова был слышен даже на левом берегу, рассказал корреспонденту RostovGazeta очевидец.

В ночь на 7 сентября два беспилотника были сбиты в небе над Ростовом. Один из них упал на западе за пределами города, а другой — в центре, рядом со штабом ЮВО.

Очевидец рассказал корреспонденту RostovGazeta, что слышал хлопок от падения БПЛА, когда отдыхал на левом берегу. Сам ростовчанин живет на Буденновском, недалеко от места падения дрона. Хлопок не напоминал салют или звуки петарды, добавляет горожанин.

«Была волна, потом взрыв»: ростовчане рассказали о падении беспилотника 7 сентября
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«Столб огня до пятого этажа»: очевидец рассказал о падении БПЛА в Ростове 7 сентября
Видео: rostovgazeta.ru

Также собеседник добавляет, что хлопков в центре города было два. Один из них произошел после взрыва машины. «Она очень сильно взорвалась. Столб дыма и огня был на уровне пятого этажа», — говорит очевидец. «Ну тут очень сильно все пострадало. На два квартала выбиты все стекла, рамы повылетали у людей. Это, конечно, ужасно», — заключает ростовчанин.

Ранее появилось видео взрыва в центре Ростова 7 сентября.

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