«Столб огня до пятого этажа»: очевидец рассказал о падении БПЛА в Ростове 7 сентября

Также собеседник добавляет, что хлопков в центре города было два. Один из них произошел после взрыва машины. «Она очень сильно взорвалась. Столб дыма и огня был на уровне пятого этажа», — говорит очевидец. «Ну тут очень сильно все пострадало. На два квартала выбиты все стекла, рамы повылетали у людей. Это, конечно, ужасно», — заключает ростовчанин.