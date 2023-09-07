Telegram-каналы заявили о падении беспилотника на гостиницу в Батайске 7 сентября

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По информации канала, беспилотник якобы упал на пустую гостиницу, приземлившись на крышу на улице Мира. Это здание оказалось нежилым.
«Строение осталось без крыши, а соседние дворы засыпало обломками черепицы и металла», — говорится в публикации.
Очевидцы рассказали, что услышали ночью хлопок, подумав, что начался град. Официальной информации о падении на гостиницу не поступало, она уточняется.
Добавим, что в эту же ночь система ПВО сбила беспилотник, который упал в центре Ростова, повредив здания и автомобили. Ранения получил один человек, но от госпитализации отказался.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия и идет подсчет размера ущерба.