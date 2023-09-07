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Published Сегодня, 06:39

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Telegram-каналы заявили о падении беспилотника на гостиницу в Батайске 7 сентября

Telegram-каналы заявили о падении беспилотника на гостиницу в Батайске 7 сентября

7 сентября 2023, 06:39
Фото: Vitally A. Kuzmin/cc by/wikimedia.org
Telegram-каналы заявили о падении беспилотника на гостиницу в Батайске 7 сентября
В Батайске в ночь на четверг, 7 сентября, рухнул беспилотник на здание гостиницы, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

По информации канала, беспилотник якобы упал на пустую гостиницу, приземлившись на крышу на улице Мира. Это здание оказалось нежилым.

«Строение осталось без крыши, а соседние дворы засыпало обломками черепицы и металла», — говорится в публикации.

Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону
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Telegram-каналы заявили о падении беспилотника на гостиницу в Батайске 7 сентября
Видео: Donnews

Очевидцы рассказали, что услышали ночью хлопок, подумав, что начался град. Официальной информации о падении на гостиницу не поступало, она уточняется.

Добавим, что в эту же ночь система ПВО сбила беспилотник, который упал в центре Ростова, повредив здания и автомобили. Ранения получил один человек, но от госпитализации отказался.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия и идет подсчет размера ущерба.

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