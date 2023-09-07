Цены на куриное мясо в Ростовской области достигли исторического максимума

Исторического максимума достигла стоимость куриного мяса в Ростовской области. Глава Ростовстата Марина Самойлова заявила в интервью «Дон ТР», что за последние семь месяцев курятина подорожала на 15,7%, в денежном эквиваленте — это 30 рублей. Сейчас килограмм курицы в регионе обойдется не дешевле 200 рублей.