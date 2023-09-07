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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:15

Цены на куриное мясо в Ростовской области достигли исторического максимума

Цены на куриное мясо в Ростовской области достигли исторического максимума

7 сентября 2023, 10:13
Фото: 1MI
Цены на куриное мясо в Ростовской области достигли исторического максимума
Куриное мясо резко подорожало в Ростовской области, заявила глава Ростовстата Марина Самойлова.

Исторического максимума достигла стоимость куриного мяса в Ростовской области. Глава Ростовстата Марина Самойлова заявила в интервью «Дон ТР», что за последние семь месяцев курятина подорожала на 15,7%, в денежном эквиваленте — это 30 рублей. Сейчас килограмм курицы в регионе обойдется не дешевле 200 рублей.

Эксперты объясняют рост цен увеличением стоимости кормовых добавок и препаратов для животных. Также дорожает оборудование, необходимое в животноводстве.

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Рост цен на курицу коснулся не только Ростовской области. В среднем по России куриное мясо поднялось в цене на 11%.

Ранее Росстат снова зафиксировал рост цен на бензин в Ростовской области.

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