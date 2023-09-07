Цены на куриное мясо в Ростовской области достигли исторического максимума

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Исторического максимума достигла стоимость куриного мяса в Ростовской области. Глава Ростовстата Марина Самойлова заявила в интервью «Дон ТР», что за последние семь месяцев курятина подорожала на 15,7%, в денежном эквиваленте — это 30 рублей. Сейчас килограмм курицы в регионе обойдется не дешевле 200 рублей.
Эксперты объясняют рост цен увеличением стоимости кормовых добавок и препаратов для животных. Также дорожает оборудование, необходимое в животноводстве.
Рост цен на курицу коснулся не только Ростовской области. В среднем по России куриное мясо поднялось в цене на 11%.
Ранее Росстат снова зафиксировал рост цен на бензин в Ростовской области.