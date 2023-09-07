Участкового заподозрили в стрельбе в ночном клубе в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
По информации канала, происшествие случилось в клубе на улице Максима Горького еще 19 августа. Говорится, что стрельба началась примерно в 6 утра.
«Пьяный 27-летний сотрудник полиции из Батайска в присутствии отдыхающих начал стрелять в потолок из травматического пистолета. Его в тот же день уволили», — пишет канал.
Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, но никакой официальной информации не поступало. Известно, что дело завели по статье о хулиганстве.
Ранее уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции.