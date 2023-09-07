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Участкового заподозрили в стрельбе в ночном клубе в Ростове-на-Дону

Участкового заподозрили в стрельбе в ночном клубе в Ростове-на-Дону

7 сентября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Участкового заподозрили в стрельбе в ночном клубе в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону пьяный участковый пришел в клуб и устроил в нем стрельбу, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

По информации канала, происшествие случилось в клубе на улице Максима Горького еще 19 августа. Говорится, что стрельба началась примерно в 6 утра.

«Пьяный 27-летний сотрудник полиции из Батайска в присутствии отдыхающих начал стрелять в потолок из травматического пистолета. Его в тот же день уволили», — пишет канал.

Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
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Отмечается, что по факту случившегося возбудили уголовное дело, но никакой официальной информации не поступало. Известно, что дело завели по статье о хулиганстве.

Ранее уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции.

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