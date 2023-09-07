Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше предпринимателей в Ростове

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Увеличению популярности способствует высокая эффективность инструмента, а также запуск дополнительных опций.
В 2023 году B2B-клиенты в Ростовской области пользовались сервисом «SMS-таргет» на 10% больше, чем в прошлом году. Среди компаний, которые предпочитают информировать о своих предложениях клиентов с помощью услуги Tele2 — торговые сети, туристические сервисы, сельскохозяйственные и строительные предприятия, курьерские службы, аптеки, а также рестораны и службы такси.
Сервис позволяет сегментировать аудиторию более чем по сорока параметрам и отправлять информационные сообщения абонентам, которые в них могут быть заинтересованы. Среди критериев, которые можно настроить, — геоданные, интересы, образ жизни. Рассылка позволяет рассказывать о новых услугах, специальных предложениях, дате платежей, произведенных операциях и затрагивать другие актуальные темы. Она может быть полезна как для информирования постоянных клиентов, так и для привлечения новых.
Также пользователям стала доступна опция «ТаргетPRO», которая предоставляет предпринимателям дополнительные возможности. Подключив ее, деловые люди могут осуществлять коммуникации с абонентами Tele2, которые проявляли интерес к тем или иным товарам и услугам и собирали информацию о них — искали на сайтах, звонили в профильные организации. Таким образом, заказчики получают конкурентное преимущество, своевременно информируя о своих предложениях клиентов, обдумывающих покупки.
Кроме того, у Tele2 есть отдельный бизнес-продукт «HR-таргет», который помогает организациям быстро и эффективно найти сотрудников без обращения к рекрутинговым агентствам. При поиске персонала учитывается пол, возраст, место проживания — всего более 40 личностных и поведенческих параметров. Численность потенциальной аудитории, которая соответствует требованиям рекрутера, можно увидеть в реальном времени в личном кабинете.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Сервис SMS-таргет» дает возможность предпринимателям любого масштаба воспользоваться современным и эффективным инструментом — big data. И для крупных холдингов, и для небольших предприятий аудитория для коммуникаций будет выбрана максимально релевантно запросу. Это открывает широкие возможности для бизнесменов: можно как привлекать новых клиентов, так регулярно отправлять сообщения действующей аудитории, а еще решать любые другие востребованные задачи, например, осуществлять поиск сотрудников. Что немаловажно, сообщения доходят моментально, а эффект от таких кампаний легко измерим и прогнозируем. Это необходимо для эффективного ведения бизнеса».
Для новых и действующих пользователей услуги «SMS-таргет» действует специальное предложение. При осуществлении таргетированной рассылки 40% от суммы расходов добавляется на счет в виде дополнительных SMS.
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https://rostov.tele2.ru/