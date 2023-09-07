Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, прокомментировала решение Казахстана. Она отметила, что дальнейшее развитие отношений России и Казахстана будет зависеть от последствий этих изменений. Если переход на латиницу был сделан только ради удобства, то это их выбор. Однако, если такой переход приведет к преследованию людей из-за русского языка, как это произошло на Украине, то это может негативно повлиять на отношения двух стран. Она добавила, что если русский язык начнут уничтожать полностью, это уже будет другой вопрос, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Выбрав такой путь, Казахстан может повторить судьбу Украины, начав с дискриминации русскоязычного населения и продолжив более жесткими действиями. Учитывая большое количество жителей страны, которые говорят и пишут на русском языке, а также проживающих там граждан России, такая языковая политика может иметь плачевные последствия.
Однако, все может разрешиться проще, если нет никаких нацистских и ограничительных устремлений. Журова выразила надежду на то, что принятые решения не преследуют негативных целей, а скорее связаны с желанием Казахстана интегрироваться в систему, где преобладает определенный вид письменности.