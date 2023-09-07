В Госдуме объяснили решение Казахстана перейти на латиницу

Светлана Журова, первый зампред комитета Госдумы по международным делам, прокомментировала решение Казахстана. Она отметила, что дальнейшее развитие отношений России и Казахстана будет зависеть от последствий этих изменений. Если переход на латиницу был сделан только ради удобства, то это их выбор. Однако, если такой переход приведет к преследованию людей из-за русского языка, как это произошло на Украине, то это может негативно повлиять на отношения двух стран. Она добавила, что если русский язык начнут уничтожать полностью, это уже будет другой вопрос, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».