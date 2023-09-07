В Госдуме призвали обучить россиян тушить пожары из-за атак БПЛА

«Нам нужно повысить уровень осведомленности населения, готовить их к действиям в чрезвычайных ситуациях. Важно разместить в подъездах и разослать по почтовым ящикам краткие, но понятные инструкции о том, как пользоваться огнетушителями и пожарными рукавами. Кроме того, было бы разумно провести открытые тренировки для жильцов, чтобы показать им, как правильно держать средства пожаротушения, где нажимать, как направлять и так далее», — подчеркнул депутат.