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В Госдуме призвали обучить россиян тушить пожары из-за атак БПЛА

7 сентября 2023, 05:42
В Министерстве внутренних дел могут добавить дополнительные средства пожаротушения для случаев атак беспилотных летательных аппаратов. Однако, по мнению депутата от партии «Единая Россия» Сергея Колунова, есть и другие места, где также следует усилить пожарную безопасность.

Он считает, что особое внимание стоит уделить многоэтажным жилым домам. В настоящее время огнетушители в этих домах устанавливаются только по инициативе жильцов.

«В подъездах жилых домов, особенно на первом и последнем этажах, должны быть дополнительные огнетушители. Возле выходов на улицу и на крышу. На всякий случай», — заявил депутат в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако одних огнетушителей недостаточно. Важно также знать, как ими пользоваться. По мнению Колунова, необходимо информировать граждан и обучать их.

«Нам нужно повысить уровень осведомленности населения, готовить их к действиям в чрезвычайных ситуациях. Важно разместить в подъездах и разослать по почтовым ящикам краткие, но понятные инструкции о том, как пользоваться огнетушителями и пожарными рукавами. Кроме того, было бы разумно провести открытые тренировки для жильцов, чтобы показать им, как правильно держать средства пожаротушения, где нажимать, как направлять и так далее», — подчеркнул депутат.

Средства пожарной безопасности и знание их использования могут спасти много жизней в чрезвычайных ситуациях. Такие ситуации могут возникнуть не только из-за атак беспилотных летательных аппаратов, но и по другим причинам.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских, в свою очередь, отметил, что пожарная безопасность в стране должна быть на самом высоком уровне, независимо от дронов и других обстоятельств.

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