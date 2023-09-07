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Минобороны РФ прокомментировало падение беспилотников в Ростове 7 сентября

В Минобороны заявили о террористической атаке в Ростове после падения БПЛА 7 сентября

7 сентября 2023, 02:17
Фото: VargaA/cc by / Wikimedia.org
Минобороны РФ прокомментировало падение беспилотников в Ростове 7 сентября
Террористической атакой назвали в Минобороны сбитые украинские БПЛА в Ростове, информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 7 сентября в Ростове сработала система ПВО. В небе над городом были сбиты два украинских беспилотника. Один из них упал на Западном, другой — в центре Ростова, рядом со штабом ЮВО.

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В Минобороны атаку БПЛА назвали террористической. Также там уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа.

Помимо Ростова, один беспилотник сегодня атаковал и Москву.

Ранее в сети появилось видео падения беспилотника в центре Ростова. В результате происшествия пострадал один человек, который получил резанные раны ног. От госпитализации он отказался.

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