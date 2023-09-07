В Минобороны заявили о террористической атаке в Ростове после падения БПЛА 7 сентября

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
В ночь на 7 сентября в Ростове сработала система ПВО. В небе над городом были сбиты два украинских беспилотника. Один из них упал на Западном, другой — в центре Ростова, рядом со штабом ЮВО.
В Минобороны атаку БПЛА назвали террористической. Также там уточнили, что сбитые беспилотники были самолетного типа.
Помимо Ростова, один беспилотник сегодня атаковал и Москву.
Ранее в сети появилось видео падения беспилотника в центре Ростова. В результате происшествия пострадал один человек, который получил резанные раны ног. От госпитализации он отказался.