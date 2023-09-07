В режим повышенной готовности переведены экстренные службы Ростова после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:48
Минувшей ночью в Ростовской области были сбиты два беспилотника. Один из них упал за пределами Ростова, а другой — в самом центре, на Пушкинской улице.
Обломки разрушили несколько домов. Сейчас власти занимаются ликвидацией последствий падения БПЛА. Для коммунальных и экстренных служб города введен режим повышенной готовности.
Напомним, также режим ЧС введет на Пушкинской в Ростове в районе домов номер 39, 41 и 43. Проход к ним ограничен. В результате происшествия пострадал один человек, он отказался от госпитализации.