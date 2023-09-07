В Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске

Кроме того, власти рассматривают строительство альтернативы Левобережной дороге, которая, по словам губернатора, «плотненькая» и уже выполнила свои задачи. В планы по развитию транспортной инфраструктуры Ростова входит реконструкция еще 15 дорожных объектов на территории города и строительство моста на Зеленый остров и дублера Змиевского проезда.