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В Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске

В Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске

7 сентября 2023, 16:51
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске
В Ростове завершили подготовку проектно-сметной документации для строительства первого этапа дороги на Театральном спуске, об этом проекте и других планах по улучшению дорожной инфраструктуры города рассказал во время «Прямой линии» губернатор Василий Голубев.

Губернатор Голубев рассказал, что при строительстве новых районов Ростова власти прогнозируют транспортные потоки, по которым будут двигаться горожане. Сейчас главными проектами можно считать строительство Западной хорды, моста через Ростовское море с организацией реверсивного движения, расширение улицы Вавилова со строительством развязок в 2025 году.

«Если говорить о некоторых направлениях в центре Ростова, то сегодня была разработана проектно-сметная документация по первому этапу строительства дороги в границах Театрального спуска», — объявил Василий Голубев, уточнив, что дорога должна будет развести транспортные потоки на этом участке и создать возможность продления набережной.

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Кроме того, власти рассматривают строительство альтернативы Левобережной дороге, которая, по словам губернатора, «плотненькая» и уже выполнила свои задачи. В планы по развитию транспортной инфраструктуры Ростова входит реконструкция еще 15 дорожных объектов на территории города и строительство моста на Зеленый остров и дублера Змиевского проезда.

«Планы текущего года точно будут выполнены, но требуется добавить обороты», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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