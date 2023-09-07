В Ростове подготовили документацию для строительства дороги на Театральном спуске

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Губернатор Голубев рассказал, что при строительстве новых районов Ростова власти прогнозируют транспортные потоки, по которым будут двигаться горожане. Сейчас главными проектами можно считать строительство Западной хорды, моста через Ростовское море с организацией реверсивного движения, расширение улицы Вавилова со строительством развязок в 2025 году.
«Если говорить о некоторых направлениях в центре Ростова, то сегодня была разработана проектно-сметная документация по первому этапу строительства дороги в границах Театрального спуска», — объявил Василий Голубев, уточнив, что дорога должна будет развести транспортные потоки на этом участке и создать возможность продления набережной.
Кроме того, власти рассматривают строительство альтернативы Левобережной дороге, которая, по словам губернатора, «плотненькая» и уже выполнила свои задачи. В планы по развитию транспортной инфраструктуры Ростова входит реконструкция еще 15 дорожных объектов на территории города и строительство моста на Зеленый остров и дублера Змиевского проезда.
«Планы текущего года точно будут выполнены, но требуется добавить обороты», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.