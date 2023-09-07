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Published Сегодня, 18:03

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Updated Сегодня, 18:05

В Ростове приставы наложили арест на имущество АО «Металлэнергоресурс»

В Ростове приставы арестовали имущество АО «Металлэнергоресурс»

7 сентября 2023, 18:03
Фото: 1MI
В Ростове приставы наложили арест на имущество АО «Металлэнергоресурс»
В Ростове арестовали имущество компании «Металлэнергоресурс», об этом объявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Вечером четверга, 7 сентября, стало известно, что в Ростове приставы арестовали имущество компании «Металлэнергоресурс».

Согласно данным системы «СПАРК — interfax», основной сферой деятельности предприятия является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

«В дальнейшим[прим. редакции — имущество] будет изъято и выставлено на торги», — сказано в сообщении Алексея Логвиненко.

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В настоящий момент администрация проводит работу с крупными ресурсоснабжающими организациями, которые способны выкупить собственность «Металлэнергоресурс» и привести его в рабочее состояние для безаварийного электроснабжения горожан.

Напомним, ранее компания отказалась устранить последствия аварии на улице Стабильной, где без света остались сотни ростовчан.

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