В Ростове приставы арестовали имущество АО «Металлэнергоресурс»

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Вечером четверга, 7 сентября, стало известно, что в Ростове приставы арестовали имущество компании «Металлэнергоресурс».
Согласно данным системы «СПАРК — interfax», основной сферой деятельности предприятия является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.
«В дальнейшим[прим. редакции — имущество] будет изъято и выставлено на торги», — сказано в сообщении Алексея Логвиненко.
В настоящий момент администрация проводит работу с крупными ресурсоснабжающими организациями, которые способны выкупить собственность «Металлэнергоресурс» и привести его в рабочее состояние для безаварийного электроснабжения горожан.
Напомним, ранее компания отказалась устранить последствия аварии на улице Стабильной, где без света остались сотни ростовчан.