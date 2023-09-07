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Published Сегодня, 03:59

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В Ростове составят список местных жителей, пострадавших от падения БПЛА 7 сентября

В Ростове составят список местных жителей, пострадавших от падения БПЛА 7 сентября

7 сентября 2023, 03:59
Фото: 1MI
В Ростове составят список местных жителей, пострадавших от падения БПЛА 7 сентября
В Ростове подведут поквартирный обход, чтобы установить ущерб от падения БПЛА в центре города, сообщает глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове минувшей ночью система ПВО сбила два беспилотника. Один из них рухнул на западе за пределами города, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.

От взрыва значительно пострадали близлежащие дома. Власти поручили провести поквартирный обход, чтобы установить размер причиненного ущерба.

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Глава администрации Алексей Логвиненко заверяет что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Ранее RostovGazeta рассказала о дорожных ограничениях в Ростове из-за падения беспилотников.

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