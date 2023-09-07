В Ростове составят список местных жителей, пострадавших от падения БПЛА 7 сентября

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
В Ростове минувшей ночью система ПВО сбила два беспилотника. Один из них рухнул на западе за пределами города, а другой — на Пушкинской, рядом со штабом ЮВО.
От взрыва значительно пострадали близлежащие дома. Власти поручили провести поквартирный обход, чтобы установить размер причиненного ущерба.
Глава администрации Алексей Логвиненко заверяет что всем пострадавшим будет оказана помощь.
Ранее RostovGazeta рассказала о дорожных ограничениях в Ростове из-за падения беспилотников.