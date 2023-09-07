В Ростовской области не хватает 26 000 врачей

Мы долгое время обучаем студентов в медицинских вузах по целевым направлениям. Судя по официальным цифрам, в 2017 году мы приняли 12,5 тысячи «целевиков» в медвузы. То есть ровно половину от того, что нам требуется сегодня. Но пока данных о сокращении потребности мы не получаем. Где «целевики», которые уже сегодня должны были прийти работать в медучреждения? Кто отвечает за то, что деньги были потрачены, а врачей по-прежнему нет. ЛДПР выступает за стопроцентное распределение выпускников медицинских институтов и колледжей. Наряду с повышением заработных плат и обеспечением жильем уже работающих специалистов.