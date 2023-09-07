В Ростовской области приведут в порядок около 1000 дорог к 2026 году

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Губернатор Голубев рассказал, что сейчас в приоритете у местных властей создать опорную сеть дорог в Ростове — закончить Западную хорду и Ростовское транспортное кольцо, которые примут на себя значительную нагрузку транспортных потоков, однако не обойдут власти вниманием и донские дороги в целом.
«До 2026 года, при очень активных 2024 и 2025 годах, мы должны привести[прим. редакции — в порядок] почти одну тысячу дорог общей протяженностью 2,2 тысячи километров. Приоритет — опорная сеть, соединяющая наши города, крупные и федеральные дороги», — рассказал губернатор Голубев, добавив, что в 2023 году на эти цели Ростовской области выделили 41 миллиард рублей.
Ранее стало известно, что в Ростове строительство части дорог планируют профинансировать в приоритетном порядке.