В Ростовской области приведут в порядок около 1000 дорог к 2026 году

«До 2026 года, при очень активных 2024 и 2025 годах, мы должны привести[прим. редакции — в порядок] почти одну тысячу дорог общей протяженностью 2,2 тысячи километров. Приоритет — опорная сеть, соединяющая наши города, крупные и федеральные дороги», — рассказал губернатор Голубев, добавив, что в 2023 году на эти цели Ростовской области выделили 41 миллиард рублей.