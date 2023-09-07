В сети появились кадры разрушенного беспилотником дома в центре Ростова

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В Ростове продолжают ликвидировать последствия падения беспилотника на Пушкинской улице. БПЛА был сбит прошлой ночью. Его обломки повредили три здания, а также спровоцировали пожар.
Глава администрации Алексей Логвиненко показал, как восстанавливают дома. На фото видно, что у зданий выбиты стекла и оконные рамы. Осколки значительно повредили облицовку. Погнулись металлические листы и даже телевизионные антенны.
Логвиненко добавил, что спасатели также удаляют конструкции, грозящие обрушением.
Напомним, из-за падения беспилотника тысячи ростовчан остались без света.