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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

В сети появились кадры разрушенного беспилотником дома в центре Ростова

В сети появились кадры разрушенного беспилотником дома в центре Ростова

7 сентября 2023, 09:39
Фото: Администрация Ростова
В сети появились кадры разрушенного беспилотником дома в центре Ростова
Три здания пострадали на Пушкинской в Ростове в результате падения беспилотника, заявил губернатор региона Василий Голубев.

В Ростове продолжают ликвидировать последствия падения беспилотника на Пушкинской улице. БПЛА был сбит прошлой ночью. Его обломки повредили три здания, а также спровоцировали пожар.

Глава администрации Алексей Логвиненко показал, как восстанавливают дома. На фото видно, что у зданий выбиты стекла и оконные рамы. Осколки значительно повредили облицовку. Погнулись металлические листы и даже телевизионные антенны.

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Логвиненко добавил, что спасатели также удаляют конструкции, грозящие обрушением.Логвиненко добавил, что спасатели также удаляют конструкции, грозящие обрушением.
Логвиненко добавил, что спасатели также удаляют конструкции, грозящие обрушением.Логвиненко добавил, что спасатели также удаляют конструкции, грозящие обрушением.
Логвиненко добавил, что спасатели также удаляют конструкции, грозящие обрушением.
Фото: Администрация Ростова

Логвиненко добавил, что спасатели также удаляют конструкции, грозящие обрушением.

Напомним, из-за падения беспилотника тысячи ростовчан остались без света.

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