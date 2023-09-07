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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Народная дружина появилась в Батайске после нападения на участника спецоперации

Ветераны из Батайска вышли на ночные патрули после нападения на участника СВО

7 сентября 2023, 07:12
Фото: 1MI
Народная дружина появилась в Батайске после нападения на участника спецоперации
Патрулировать улицы Батайска вечером будет народная дружина, ее организовали после нападения на участника СВО, пишет Telegram-канал «Че по Ростову?».

В Батайске организовали народную дружину после нападения на участника СВО. Бойца избили в местном парке имени Ленина. Также в военного выстрелили из травматического оружия. К счастью, он выжил.

В дружину вошли военные и добровольцы, вернувшиеся из зоны СВО, а также простые горожане. Они будут следить за порядком в парке имени Ленина.

Видео с места нападения на участника СВО в Батайске появилось в Сети
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Народная дружина появилась в Батайске после нападения на участника спецоперацииНародная дружина появилась в Батайске после нападения на участника спецоперации
Народная дружина появилась в Батайске после нападения на участника спецоперации
Фото: ТГ Батайск Город

Добровольцы говорят, что возмущены нападением на бойца. Они надеются, что правоохранительные органы как можно скорее задержат нападавших.

Напомним, Следком изъял у полиции дело о нападении на участника СВО в Батайске.

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#Общество#Происшествия#Город#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Батайск#Полиция#Происшествие#Соцсети
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