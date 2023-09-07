Ветераны из Батайска вышли на ночные патрули после нападения на участника СВО

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В Батайске организовали народную дружину после нападения на участника СВО. Бойца избили в местном парке имени Ленина. Также в военного выстрелили из травматического оружия. К счастью, он выжил.
В дружину вошли военные и добровольцы, вернувшиеся из зоны СВО, а также простые горожане. Они будут следить за порядком в парке имени Ленина.
Добровольцы говорят, что возмущены нападением на бойца. Они надеются, что правоохранительные органы как можно скорее задержат нападавших.
Напомним, Следком изъял у полиции дело о нападении на участника СВО в Батайске.