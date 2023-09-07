Власти Батайска прокомментировали слухи о взрыве в небе над городом 7 сентября

В четверг, 7 декабря, глава администрации Батайска отреагировал на слухи о взрывах на территории города, распространившиеся в соцсетях и мессенджерах. Местные жители утверждали, что утром жильцы улицы Октябрьской слышали грохот, похожий на взрыв, после чего раздался громкий визг ребенка. Источник шума жителям самостоятельно определить не удалось, и они обратились к властям, которые, по данным Telegram-канала «Батайск Город», ограничились лишь комментарием о том, что экстренных вызовов в службу 112 не поступало.