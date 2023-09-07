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Власти Батайска прокомментировали слухи о взрыве в небе над городом 7 сентября

Власти Батайска прокомментировали слухи о взрыве в небе над городом 7 сентября

7 сентября 2023, 12:45
Фото: pxhere.com
Власти Батайска прокомментировали слухи о взрыве в небе над городом 7 сентября
Глава администрации Батайска Роман Волошин прокомментировал слухи о взрывах в городе, сообщение появилось в его официальном Telegram-канале.

В четверг, 7 декабря, глава администрации Батайска отреагировал на слухи о взрывах на территории города, распространившиеся в соцсетях и мессенджерах. Местные жители утверждали, что утром жильцы улицы Октябрьской слышали грохот, похожий на взрыв, после чего раздался громкий визг ребенка. Источник шума жителям самостоятельно определить не удалось, и они обратились к властям, которые, по данным Telegram-канала «Батайск Город», ограничились лишь комментарием о том, что экстренных вызовов в службу 112 не поступало.

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Уже около 15.10 мск с обращением к батайчанам выступил глава администрации Роман Волошин, призвав земляков не поддаваться панике и доверять только проверенным данным из официальных источников.

«Возникновение любых звуков, очень быстро начинает обрастать слухами, а также фейками в комментариях в социальных сетях. Огромная просьба доверять только официальным источникам», — сказано в сообщении Волошина.

Ранее очевидцы рассказали подробности падения беспилотника в Ростове.

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