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Власти обещают компенсировать ущерб жильцам домов, пострадавших от БПЛА в Ростове

Власти обещают компенсировать ущерб жильцам домов, пострадавших от БПЛА в Ростове

7 сентября 2023, 08:48
Фото: 1MI
Власти обещают компенсировать ущерб жильцам домов, пострадавших от БПЛА в Ростове
Ущерб от падения БПЛА в центре Ростова еще устанавливается, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сегодня Ростов подвергся атаке двух беспилотников. Один упал за чертой города, другой же рухнул в самом центре — на улице Пушкинской. От обломков и пожара пострадали три дома. Их жильцам предложили переселиться в жилье маневренного фонда. Также власти заявили, что обеспечат горожан горячей едой.

Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова
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Убытки, понесенные от атаки беспилотников, только предстоит оценить. Чиновники организовали поквартирный обход. Власти обещают, что компенсируют ростовчанам все затраты, понесенные из-за удара БПЛА.

Напомним, также из-за падения беспилотника тысячи ростовчан остаются без электроснабжения.

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