Власти обещают компенсировать ущерб жильцам домов, пострадавших от БПЛА в Ростове

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Сегодня Ростов подвергся атаке двух беспилотников. Один упал за чертой города, другой же рухнул в самом центре — на улице Пушкинской. От обломков и пожара пострадали три дома. Их жильцам предложили переселиться в жилье маневренного фонда. Также власти заявили, что обеспечат горожан горячей едой.
Убытки, понесенные от атаки беспилотников, только предстоит оценить. Чиновники организовали поквартирный обход. Власти обещают, что компенсируют ростовчанам все затраты, понесенные из-за удара БПЛА.
Напомним, также из-за падения беспилотника тысячи ростовчан остаются без электроснабжения.