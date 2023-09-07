Власти обещают компенсировать ущерб жильцам домов, пострадавших от БПЛА в Ростове

Сегодня Ростов подвергся атаке двух беспилотников. Один упал за чертой города, другой же рухнул в самом центре — на улице Пушкинской. От обломков и пожара пострадали три дома. Их жильцам предложили переселиться в жилье маневренного фонда. Также власти заявили, что обеспечат горожан горячей едой.