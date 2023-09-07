Военные заставили жителей Ростова уйти в укрытие с улицы Пушкинской

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Напомним, что около 03.00 7 сентября в Ростове прогремело минимум два взрыва. В районе здания ЮВО в центре жители увидели пожар и столп дыма. Губернатор Василий Голубев сообщил о срабатывании системы ПВО, которая поразила два беспилотника.
Один из БПЛА самолетного типа упал на западе за городом. Второй — на улице Пушкинской, недалеко от здания ЮВО. В результате были повреждены несколько автомобилей, в соседних зданиях ударной волной выбило окна. Пострадал один человек.
Находящийся на месте происшествия корреспондент RostovGazeta сообщил, что около 05.00 военные попросили всех уйти в укрытие. Информация уточняется.