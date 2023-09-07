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Военные заставили жителей Ростова уйти в укрытие с улицы Пушкинской

Военные заставили жителей Ростова уйти в укрытие с улицы Пушкинской

7 сентября 2023, 02:22
Фото: rostovgazeta.ru
Военные заставили жителей Ростова уйти в укрытие с улицы Пушкинской
Находящихся на месте падения обломков БПЛА в центре Ростова заставили уйти в укрытие, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Напомним, что около 03.00 7 сентября в Ростове прогремело минимум два взрыва. В районе здания ЮВО в центре жители увидели пожар и столп дыма. Губернатор Василий Голубев сообщил о срабатывании системы ПВО, которая поразила два беспилотника.

Один из БПЛА самолетного типа упал на западе за городом. Второй — на улице Пушкинской, недалеко от здания ЮВО. В результате были повреждены несколько автомобилей, в соседних зданиях ударной волной выбило окна. Пострадал один человек.

Появилось фото и видео последствий падения беспилотников в Ростове 7 сентября
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Находящийся на месте происшествия корреспондент RostovGazeta сообщил, что около 05.00 военные попросили всех уйти в укрытие. Информация уточняется.

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