rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Вымпелом Главного управления спецпрограмм Президента РФ наградили Ростовскую область

Вымпелом Главного управления спецпрограмм Президента РФ наградили Ростовскую область

7 сентября 2023, 05:58
Фото: Правительство Ростовской области
Накануне в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония награждения победителя смотра-конкурса по мобилизационной подготовке. Донской регион стал лучшим субъектом Российской Федерации по организации данной работы, за что и получил Почетный вымпел.

В церемонии принял участие заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Еще в апреле этого года, центральная конкурсная комиссия посетила Ростовскую область, где зслушала доклады представителей исполнительных органов, военных комиссариатов и предприятий региона, задействованных в данной работе. Была дана оценка и организации системы воинского учета на примере Зерноградского, Песчанокопского и Целинского районов.

Итоговым решением комиссии, победителем всероссийского конкурса стала Ростовская область. Второе место досталось Республике Коми, а третье — Забайкальскому краю.

Вручил почетный вымпел главного управления специальных программ Президента РФ, замначальника главного управления спецпрограмм Президента Александр Цымбалов.

— Я с большим удовлетворением и с большой радостью вручаю этот вымпел — результат многолетней, плодотворной работы региона, закономерный результат эффективной организации взаимодействия и слаженной работы исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и военных комиссариатов, — сказал Александр Цымбалов.

Заместитель губернатора Вадим Артемов поблагодарил за награду и отметил, что особенно приятно получить вымпел в год 80-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков и 270-летия атамана Матвея Платова.

— Наши земляки на всем протяжении истории государства Российского славились ратными подвигами. И сегодня в рамках специальной военной операции уроженцы Ростовской области с честью выполняют воинский долг, — добавил Вадим Артемов.

Также замгубернатора выразил благодарность и специалистам мобилизационных органов Ростовской области, назвав победу в смотр-конкурсе результатом совместной и слаженной работы. Так как несмотря на возросшую нагрузку, не считаясь с личным временем они выполняют мероприятия на высоком профессиональном и организационном уровне.

Подпишитесь
«Аж в кроватях подпрыгнули»: жители Батайска рассказали о взрыве ночью на 7 сентября
Сегодня, 05:58
Окна выбило в ростовской больнице после падения беспилотника 7 сентября
Сегодня, 06:01
Доступ к месту падения беспилотника ограничат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:14
«Разбудил бабах»: очевидец объяснил, почему взорвалась машина в центре Ростова
Сегодня, 06:19
Фоторепортаж: что сейчас происходит на месте падения БПЛА в центре Ростова
Сегодня, 06:28
Политолог Абросимов предположил, что атаковать Ростов беспилотниками могли диверсанты
Сегодня, 06:43