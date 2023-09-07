Вымпелом Главного управления спецпрограмм Президента РФ наградили Ростовскую область

Также замгубернатора выразил благодарность и специалистам мобилизационных органов Ростовской области, назвав победу в смотр-конкурсе результатом совместной и слаженной работы. Так как несмотря на возросшую нагрузку, не считаясь с личным временем они выполняют мероприятия на высоком профессиональном и организационном уровне.