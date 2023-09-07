Вымпелом Главного управления спецпрограмм Президента РФ наградили Ростовскую область

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 05:58
В церемонии принял участие заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Еще в апреле этого года, центральная конкурсная комиссия посетила Ростовскую область, где зслушала доклады представителей исполнительных органов, военных комиссариатов и предприятий региона, задействованных в данной работе. Была дана оценка и организации системы воинского учета на примере Зерноградского, Песчанокопского и Целинского районов.
Итоговым решением комиссии, победителем всероссийского конкурса стала Ростовская область. Второе место досталось Республике Коми, а третье — Забайкальскому краю.
Вручил почетный вымпел главного управления специальных программ Президента РФ, замначальника главного управления спецпрограмм Президента Александр Цымбалов.
— Я с большим удовлетворением и с большой радостью вручаю этот вымпел — результат многолетней, плодотворной работы региона, закономерный результат эффективной организации взаимодействия и слаженной работы исполнительных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и военных комиссариатов, — сказал Александр Цымбалов.
Заместитель губернатора Вадим Артемов поблагодарил за награду и отметил, что особенно приятно получить вымпел в год 80-летия освобождения области от немецко-фашистских захватчиков и 270-летия атамана Матвея Платова.
— Наши земляки на всем протяжении истории государства Российского славились ратными подвигами. И сегодня в рамках специальной военной операции уроженцы Ростовской области с честью выполняют воинский долг, — добавил Вадим Артемов.
Также замгубернатора выразил благодарность и специалистам мобилизационных органов Ростовской области, назвав победу в смотр-конкурсе результатом совместной и слаженной работы. Так как несмотря на возросшую нагрузку, не считаясь с личным временем они выполняют мероприятия на высоком профессиональном и организационном уровне.